Специальная военная операция на Украине не началась бы, если бы Владимир Зеленский отказался от идеи вступления страны в НАТО. Об этом в интервью Eurasia Daily заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что, в том числе, в январе и феврале 2022 года «неоднократно публично выступал за то, чтобы Украина отказалась от активизированного Зеленским курса на вступление в НАТО и выполнила Минские соглашения».

«И если бы власть пошла по этому пути, СВО, я в этом уверен, не началась», — считает Медведчук.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Он отмечал, что ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Также Путин подчеркивал, что СВО является вынужденной мерой, поскольку РФ «не оставили никаких шансов поступить иначе».