В Колумбии высказались об участии своих граждан в конфликте на Украине

Правительство Колумбии по дипломатическим каналам пытается остановить вербовку своих граждан для участия в конфликте на Украине и других странах. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

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В дипломатическом ведомстве отметили, что на текущий момент известно о трех колумбийцах, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Министерство подчеркнуло, что сейчас эти граждане задержаны в России за наемничество.

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«В этой связи Колумбия передала дипломатические ноты МИД России и Венесуэлы с запросом информации о легальном статусе, местоположении и состоянии здоровья колумбийских граждан», — говорится в сообщении.

В августе в ФСБ России заявили о задержании граждан Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время обыска у них обнаружили документы и военную форму украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь».

Позже газета El Tiempo сообщила, что задержанных колумбийцев России выдали власти Венесуэлы. На мужчин обратили внимание венесуэльские полицейские из-за того, что те носили военную форму армии Украины.

В сентябре газета Mundo заявила, что наемники из Колумбии попались, потому что хотели сэкономить на авиабилетах.

Ранее Песков отказался комментировать задержание в РФ наемников из Колумбии.