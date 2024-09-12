Объятия Карла III с юными спортсменками попали на видео

Король Великобритании Карл III разрешил обнять себя юным спортсменкам во время приема в Букингемском дворце. Об этом сообщает Daily Mail.

Попавший на видео эпизод с объятиями произошел 11 сентября, когда монарх с супругой Камиллой принимали в своей резиденции спортсменов из Новой Зеландии. На мероприятии, в частности, присутствовали регбистки сборной страны, которые прибыли в Лондон, чтобы сыграть со сборной Англии.

Во время неформального общения с Карлом III игрок новозеландской команды Айеша Лети-Иига сказала, что она с партнершами хотела бы обнять его, если он не против. «Обнять? Почему бы нет», — ответил монарх. После этого сразу пять девушек набросились на короля и крепко обняли под общий смех.

Позже, произнося речь перед собравшимися, Карл III сказал:

«Я очень ценю возможность встретиться со всеми вами и так тепло обняться с большинством из вас. Это по-настоящему целебные объятья».

Монарх также извинился, что во время турне по странам Океании, которое пройдет с 18 по 26 октября, не сможет посетить Новую Зеландию. Причина заключается в рекомендации врача. Карл III и королева Камилла побывают в Австралии, где посетят ряд мероприятий и встретятся с представителями коренных народов континента.

В июле 2023 года президент США Джо Байден несколько раз нарушил правила этикета и протокол при встрече с Карлом III в Виндзоре. Во время рукопожатия с королем Великобритании американский лидер схватил его левой рукой за локоть правой, а также похлопал по спине.