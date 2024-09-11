Обзор иноСМИ: «план Б» для Украины и бегущие в Россию британцы

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Запад просит Украину задуматься о «плане Б»

Атаки по Курской области были рискованной ставкой Киева, и теперь западные страны подталкивают Украину к разработке «надежного плана Б» на 2025 год. Об этом рассказала The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

По данным WSJ, союзники Украины в США и Европе по-прежнему поддерживают долгосрочные цели Владимира Зеленского. Но на фоне ослабления общественной поддержки Украины на Западе и успехов России европейские дипломаты говорят, что Киев должен стать «более реалистичным в своих военных целях». Как отмечают западные чиновники, более реалистичный подход Украины поможет им отстоять перед своими избирателями необходимость поставок оружия ВСУ.

В правительстве Черногории произошел раскол из-за России

Правительство Черногории, пришедшее к власти по итогам прошлогодних выборов, обещало ускорить выход страны из сферы влияния России. Однако недавно черногорские власти выдвинули на должность своего посла в Москве любопытного кандидата - гражданина России, пишет The New York Times.

Кандидатура нового посла рассорила правительство и президента Якова Милатовича, который был потрясен идеей, что поддерживающий Россию человек с двойным гражданством будет представлять страну в Москве. В полномочия Милатовича входит утверждение послов и он попросил правительство отправить в Москву кого-то другого. Этот конфликт подчеркнул растущий раскол между президентом и правительством премьера Милойко Спаича. По версии NYT, этот раскол бросил тень на усилия Черногории по вступлению в ЕС и ограничению влияния пророссийских политических сил.

«Британцы принимают предложение Путина сбежать в Россию»

Британские семьи начали принимать предложение президента РФ Владимира Путина о побеге с Запада в Россию ради ее традиционных ценностей, пишет британский таблоид Daily Mail. По данным российских властей, уже 17 человек связались с российскими дипломатами в Британии, чтобы узнать детали об упрощенном ВНЖ для жителей Запада, недовольных положением дел в своих странах.

Как отмечает Daily Mail, в России обещают спасти жителей западных стран от «деструктивных неолиберальных идеологических установок». Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк недавно сообщила об американской паре с тремя детьми, переехавшей в Россию. Она рассказала, что желание жить в РФ возникает у людей «на фоне отмены традиционных моральных и семейных ценностей в американском обществе, а также из-за низкого уровня образования».

«Новая норма Европы: дорогое электричество и угасающая промышленность»

На фоне украинского кризиса расходы европейских компаний на электроэнергию удвоились, цены для клиентов выросли, а прибыль сократилась, пишет Politico. Эта новая реальность медленно разрушает тысячи компаний в Германии, промышленном центре Европы. Сама Германия впала в рецессию, которая, как ожидается, продлится до конца года. Даже гиганты вроде Volkswagen сталкиваются с беспрецедентным закрытием заводов.

Показатели производства падают по всему ЕС в ключевых энергоемких секторах - химической и сталелитейной промышленности. Ситуация заставляет политиков выступать с экзистенциальными предупреждениями - если это не изменится, смысл существования европейской промышленности пропадет. С таким прогнозом ранее выступил «экономический гуру ЕС», экс-премьер Италии Марио Драги. По оценке Международного энергетического агентства, в 2023 году электроэнергия в Европе стоила в два раза дороже, чем в США. Это во многом связано с переходом с дешевого российского газа на дорогой сжиженный природный газ (СПГ).

Трамп отказался отвечать, хочет ли он победы Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов со своей соперницей Камалой Харрис дважды отказался говорить, хочет ли он победы Украины. Как рассказал Bloomberg, Трамп уходил от ответа и подчеркивал, что хочет, чтобы боевые действия прекратились, а лидеры России и Украины встретились, чтобы выработать соглашение.

По мнению Трампа, украинский кризис «жаждет быть урегулированным». Трамп пообещал, что урегулирует конфликт «еще до того, как станет президентом». По версии Bloomberg, комментарии Трампа наверняка заставят Украину и Европу переживать, что он сократит или даже прекратит поддержку ВСУ, если вернется в Белый дом.