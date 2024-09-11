Пока вы спали: признание Харрис и прогноз о третьей мировой войне от Трампа

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Харрис призналась в передаче Зеленскому разведданных перед началом СВО

Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что на встрече с Владимиром Зеленским за несколько дней до начала спецоперации поделилась с ним некоей развединформацией, сообщает РИА Новости.

«Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя», – заявила она.

Заявление прозвучало в ходе дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом на телеканале АВС.

Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией

Пекин готов укреплять стратегические связи с Москвой, обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И, который провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге.

«Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, в полной мере реализовывать роль механизма китайско-российских консультаций по стратегической безопасности и механизма встреч высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, а также непрестанно обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений», — заявил китайский дипломат.

Глава МИД указал, что, несмотря на беспрецедентные за последние сто лет изменения, китайско-российские отношения сохраняют стабильную и здоровую динамику развития.

Байден прокомментировал возможность снять ограничения на удары оружием США по РФ

Белый дом работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары вооружениями США вглубь России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

Его спросили, намерен ли Вашингтон разрешить наносить удары вглубь российской территории американским оружием.

«Мы работаем над этим прямо сейчас», — заявил глава государства.

Мадуро назвал президента Доминиканы вором

Глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал «вором и бандитом» главу Доминиканской Республики Луиса Абинадера, сообщает ТАСС.

Президент обвинил коллегу в краже венесуэльских самолетов. Мадуро в шутку заявил, что отправился бы в США, чтобы присутствовать на предстоящих дебатах кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа.

«Если бы мой самолет не угнали в Доминиканской Республике, я бы полетел туда. Президент Доминиканской Республики Абинадер - бандит и вор», - отметил Мадуро.

Трамп считает, что победа Харрис на выборах грозила бы третьей мировой войной

Возможная победа на выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис грозила бы началом третьей мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-президента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Идет конфликт на Ближнем Востоке, идет конфликт между Россией и Украиной. Все обернется третьей мировой войной, и речь идет о войне, не похожей ни на одну другую из-за ядерного оружия», — заявил политик во время теледебатов с Харрис.

Республиканец обвинил оппонентку в том, что она не выполняет своих обещаний. Трамп пояснил, что имеет в виду, в частности, отсутствие прогресса в урегулировании ситуации на южной границе США и в борьбе с безработицей.