Британцев привел в восторг один указ Путина

Читатели британского издания Daily Mail оценили возможность переехать в Россию по указу российского лидера Владимира Путина о предоставлении временного проживания иностранцам, разделяющим традиционные духовные ценности, сообщает РИА Новости.

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В статье говорится, что уже 17 британцев подали в консульство РФ в Эдинбурге прошения о предоставлении разрешения на временное проживание в России.

«Если честно, то звучит все более заманчиво. У Британии все плохо», — считает читатель под ником Route666.

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«Полиция в некоторых частях Британии ни разу не смогла раскрыть ограбление. Зато раскрыла сотни так называемых «некриминальных преступлений», которые заключаются в том, что кто-то сказал что-то обидное», — написал AnotherManWithNoName.

Пользователь Bill1955 предположил, что в России «наверное, безопаснее, чем в Британии».

«У них можно спокойно ходить по улицам без страха, что тебя ограбят или пырнут ножом. Мужчины как мужчины, женщины как женщины — отличаешь их без сомнений. Мы могли бы у них поучиться», — отметил он. «Напомню, что Россия богата энергоресурсами и сотрудничает с Китаем. <...> В то же время Британия медленно превращается в страну третьего мира», — указал penny worth. «Россия может оказаться лучшим вариантом для жизни, чем Британия, особенно при бесполезном лейбористском правительстве», — написал ang2410.

В августе текущего года Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Так, иностранцы, приехавшие в страну из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком.