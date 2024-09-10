Киеву грозит дефицит питьевой воды

Киевские власти будут вынуждены использовать альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна. Об этом заявил заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк, передает РИА Новости.

«Десна остается основным видом водоснабжения для <…> Деснянских водопроводных станций», — сказал он.

По словам Костюка, альтернативы такому водозабору сегодня нет. Он отметил, что потеря такого источника водоснабжения приведет к серьезным последствиям и разбалансировке всей системы.