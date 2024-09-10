США анонсировали новые санкции против Ирана за сотрудничество с РФ

США во вторник, 10 сентября, объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией.

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы объявим о новых санкциях против Ирана позднее сегодня», — сказал он.

Блинкен уточнил, что рестрикции будут направлены в том числе и против Iran Air.

Накануне стало известно, что США и их союзники готовы применить серьезные меры по отношению к Ирану из-за сотрудничества Тегерана с Россией в контексте спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, комментируя якобы передачу Ираном баллистических ракет РФ.

Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет

В начале сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в ближайшее время Иран планирует передать России свои баллистические ракеты впервые с начала конфликта на Украине.