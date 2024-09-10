Мэр украинского Иваново-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе люди стали чаще разговаривать на русском языке, в связи с чем местные власти хотят организовать работу языковых инспекторов.

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Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В Ивано-Франковске, скорее всего, введем такую общественную инициативу - языковые инспекторы <...>. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске», — написал Марцинкив.

По его словам, это «проблема» как для города, так и для Украины в целом.

В июне Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, разрешающий использовать в детских садах страны все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского.

В том же месяце жена украинского лидера Владимира Зеленского заявила, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», и порадовалась завершению тенденции «русификации» страны. Кроме того, Зеленская назвала отличным тот факт, что россияне «не могут до конца понять» украинский язык, в то время как граждане республики «понимают их полностью».