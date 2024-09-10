Стало известно, на каких языках Дуров отвечает на вопросы следователей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отвечает на вопросы французских следователей на русском и английском языках. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает радиостанция France Info.

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По ее данным, бизнесмен ранее сдавал экзамен по французскому языку, чтобы получить гражданство Франции, и имеет в распоряжении диплом уровня B1. То есть обладает средним уровнем владения языком.

При этом этих знаний ему оказалось недостаточно, поэтому предприниматель использует русский и английский языки в общении с правоохранителями.

В парижском аэропорту 24 августа задержали Павла Дурова, а вместе с ним и его спутницу — 24-летнюю криптокоуча Юлию Вавилову. По информации СМИ, ее и телохранителя предпринимателя допросили, после чего отпустили, но забрали телефоны на экспертизу. Что известно о спутнице Дурова — в материале «Вечерней Москвы».

Основатель Telegram Павел Дуров впервые после задержания во Франции выступил с публичным заявлением. Среди прочего он отметил, что, по его мнению, неправильно привлекать гендиректора платформы к ответственности за то, как люди ее используют: в таких ситуациях обычно направляется судебный иск в сторону самой компании. Тогда почему французы задержали бизнесмена и что будет с «делом Дурова» дальше, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.