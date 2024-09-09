Основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком назвал экс-замглавы Госдепартамента США Викторию Нуланд «демоном массовых убийств». Об этом Дотком написал в соцсети X.

В своем новом интервью Нуланд ответила на вопрос, действительно ли западные страны «отсоветовали» Украине заключать соглашение с Россией весной 2022 года. Нуланд подтвердила, что Киев обращался за советом к западным союзникам.

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По ее словам, в какой-то момент для Украины и ее союзников «стало очевидным», что главным условием сделки является ограничение военного потенциала ВСУ без аналогичных ограничений для российской армии. Нуланд отметила, что после этого люди «внутри Украины и за ее пределами» начали задаваться вопросом, хороша ли эта сделка, и в итоге «все развалилось».

«Посмотрите на этого демона массовых убийств Викторию Нуланд, которая смеется в лицо всем украинцам, признавая, что она убила мирное соглашение с Россией», - так Дотком прокомментировал заявления Нуланд.

Основатель Megaupload отметил, что соглашение предотвратило бы множество смертей. Он предположил, что последним человеком, которого Нуланд увидит в своей жизни, будет украинец.