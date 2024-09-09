США отыскали пропавшего экс-главу МИД Китая

Пропавший в прошлом году экс-глава МИД КНР Цинь Ган был поставлен на низшую должность издательства World Affairs Press при китайском внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP). ТАСС

«Бывшие чиновники утверждают, что 58-летний Цинь был трудоустроен — по крайней мере, на бумаге — в World Affairs Press, государственном издательстве, связанном с Министерством иностранных дел. Понижение, которое, по словам бывших чиновников, произошло где-то весной, является "падением с небес", но также означает, что "он сорвался с крючка". "Он не сядет в тюрьму, но его карьера окончена"», — отмечается в материале издания. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что руководство Коммунистической партии Китая исключила Цинь Гана из Центрального комитета. Газета.Ru