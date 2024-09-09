Популярность президента Украины Владимира Зеленского падает на фоне затягивания конфликта и увольнения неугодных ему министров. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Sunday Times.

По словам жителей Украины, с которыми побеседовало издание, многие считают, что глава страны больше сосредоточен на "политических играх", чем на обеспечении безопасности.

"Зеленский много говорит на пресс-конференциях, но делает недостаточно, - сказал владелец салона красоты во Львове Игорь Ференчак. - Ему следует передать власть кому-то более способному. Многие думают так, но боятся говорить об этом".

76-летняя почтальон Анна также указала, что украинское правительство не заслуживает похвалы за свою работу. "Некоторые говорят, что они [члены правительства] должны делать больше. Кто-то поддерживает их. Часть населения хочет мирных переговоров", - отметила она.

Профессор Королевского колледжа Лондона Тим Уилласи-Уилси подчеркнул, что Зеленскому нужно "серьезно задуматься" о проведении новых президентских выборов. По мнению эксперта, украинский лидер уволил многих "компетентных и популярных людей" за последнее время, в том числе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.