Заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке вице-президента США, кандидата на пост главы государства от Демпартии Камалы Харрис свидетельствует, что Москве безразлично, кто станет главой Белого дома. Об этом заявил отставной офицер американских ВС Дэниел Дэвис.

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По его словам, таким образом Путин намекает, что ему все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что обиделся на Путина за слова в поддержку Харрис

Как считает Дэвис, кандидат от республиканцев Дональд Трамп был бы более предпочтительной для РФ политической фигурой, он неоднократно заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине. Однако Путин решил поддержать Харрис.

Дэвис добавил, что Москва не воспринимает всерьез Вашингтон, это ставит американцев в неудобное положение.

Напомним, что Запад опасается выдавливания ВСУ из Курской области. Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что США похожи на собственницу борделя в отношениях с РФ.