Офицер Дэвис: Россия не воспринимает всерьез Вашингтон
Заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке вице-президента США, кандидата на пост главы государства от Демпартии Камалы Харрис свидетельствует, что Москве безразлично, кто станет главой Белого дома. Об этом заявил отставной офицер американских ВС Дэниел Дэвис.
По его словам, таким образом Путин намекает, что ему все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов.
Трамп заявил, что обиделся на Путина за слова в поддержку Харрис
Как считает Дэвис, кандидат от республиканцев Дональд Трамп был бы более предпочтительной для РФ политической фигурой, он неоднократно заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине. Однако Путин решил поддержать Харрис.
Дэвис добавил, что Москва не воспринимает всерьез Вашингтон, это ставит американцев в неудобное положение.
Напомним, что Запад опасается выдавливания ВСУ из Курской области. Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что США похожи на собственницу борделя в отношениях с РФ.