Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис одержит победу над Дональдом Трампом на предстоящих выборах президента. Об этом в Аллан Лихтман.

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«Демократы сохранят контроль над Белым домом, и Камала Харрис будет следующим президентом США. Я уверен, что Харрис победит Трампа. Это основано на моей системе предсказания "13 ключей от Белого Дома"», — предрек он.

В победу Харрис на выборах верят почти 40% респондентов

Разработанная Лихтманом система «13 ключей» состоит из 13 вопросов, на которые есть только два варианта ответа — «да» или «нет». Благодаря этой системе историк сумел угадать 9 из 10 результатов выборов президента США — единственная ошибка пришлась на выборы 2000 года, когда республиканец Джордж Буш-младший победил демократа Альберта Гора.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его обидел комментарий президента России Владимира Путина о поддержке Харрис. В связи с этим Трамп назвал российского лидера шахматистом, допустив, что заявление Путина было сделано «с улыбкой».