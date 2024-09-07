СМИ рассказали о «траектории» борьбы с раком короля Карла III

Борьба британского короля Карла III с раком движется «по очень позитивной траектории». Этой осенью он впервые отправится в путешествие в Австралию и Океанию. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.

С начала 2024 года британский монарх Карл III проходит лечение от рака, одновременно пытаясь выполнять свои королевские обязанности. Последняя информация о здоровье короля весьма обнадеживает, отмечает газета.

«Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хотя оно и так движется по очень позитивной траектории», — сказал источник, близкий ко дворцу.

По его словам, изначально король решил «быть настолько публичным, насколько мог», чтоб показать подданным, что он способен бороться и многое сделать.

Королева Камилла, открывая новый онкологический центр в стране, подтвердила, что король Карл III «чувствует себя очень хорошо».

Сейчас королевская чета готовится к осеннему путешествию в Австралию и на Самоа. Это будет их первая длительная поездка за границу с момента, когда у Карла нашли рак.

Во дворце хотят, чтобы поездка не была слишком обременительной для выздоравливающего монарха. Помимо запланированных встреч, у монарха будет время отдохнуть.

В начале лечения король Карл отказался от большинства своих королевских обязанностей. В течение трех месяцев он не участвовал в общественных собраниях, где его представляла жена или другие члены монархической семьи. В апреле Карл III появился в онкологическом центре Лондона, где встретился с пациентами и персоналом. С тех пор он регулярно появляется на публике.