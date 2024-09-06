Обзор иноСМИ: секреты дела Дурова и «одобренный Ле Пен» премьер Франции

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Ле Пен «дала добро»: что известно о новом премьере Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером страны 73-летнего Мишеля Барнье. Как пишет The Guardian, в течение 50 лет Барнье был известен как центрист и либерально настроенный неоголлист, преданный европейскому делу. Однако в 2021 году во время участия в президентской гонке он значительно сдвинулся вправо и ужесточил свою позицию по вопросам иммиграции и безопасности.

Предшественник Макрона Франсуа Олланд заявил, что ультраправая партия Марин Ле Пен «дала добро» на назначение Барнье. Июльские выборы лишили Макрона большинства в парламенте и президент-центрист затянул назначение нового премьера на беспрецедентный со времен Второй мировой войны период. По версии The Guardian, назначением Барнье Макрон стремится защитить свое наследие и реформы, включая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и жесткий закон об иммиграции. Барнье дважды занимал пост еврокомиссара и вел сложные переговоры о выходе Великобритании из ЕС. Также он был министром в правых администрациях президентов Жака Ширака и Николя Саркози.

Politico: Дуров отказался от помощи России и ОАЭ

Задержанный в Париже основатель Telegram Павел Дуров является гражданином Франции, России, ОАЭ и островного государства Сент-Китс и Невис, предоставляющего паспорта в обмен на инвестиции. По данным Politico, после задержания и Россия, и Эмираты предложили Дурову дипломатическую помощь, но он от нее отказался.

Представитель французского правительства заявил изданию, что Дуров отказался от консульской защиты, но согласился, чтобы посольство ОАЭ было «в курсе его ситуации». По данным СМИ, в первую очередь после задержания основатель Telegram сообщил сотрудникам полиции, что прилетел во Францию, чтобы поужинать с президентом Эммануэлем Макроном. Официально эту информацию не подтвердили.

Китай стал крупнейшим автоэкспортером в мире

Иностранные автопроизводители доминировали на китайском рынке десятилетиями, но теперь эта «золотая эра» подходит к концу, рассказал CNN. Стремительный рост китайских производителей электрокаров BYD и Xpeng переворачивает крупнейший рынок легковых авто на планете и оставляет главных мировых производителей в проигрыше, подчеркивает телеканал.

Последним признаком серьезных проблем, с которыми сталкиваются традиционные концерны, стало недавнее заявление Volkswagen. Компания предупредила, что впервые в своей истории может закрыть заводы в Германии в попытке сократить расходы. В Volkswagen отметили, что теперь продают в Европе на 500 тысяч машин в год меньше по сравнению с допандемийным уровнем. В 2023 году компания уступила звание самого продаваемого автомобильного бренда в Китае местному BYD. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в июле доля продаж иномарок в стране снизилась до 33 процентов по сравнению с 53 процентами в 2022 году. Китайские автопроизводители быстро расширяют свое глобальное присутствие - BYD планирует открыть заводы в Таиланде и Венгрии.

Жители Западной Африки вышли на протесты с флагами РФ

Канадская газета The Globe And Mail рассказала о «шокирующих» протестах в Нигерии, участники которых размахивали российскими флагами. На фоне этих протестов политические комментаторы заявили, что Россия расширяет свое влияние.

Сами протестующие рассказали, что их мотивировали финансовые проблемы. Для них пророссийские протесты в значительной степени являются «криком экономического отчаяния» - поиском любой внешней силы, которая могла бы им помочь, отмечает The Globe And Mail. Мятеж на севере страны в сочетании с ростом бандитизма и похищений людей нанес удар по местной экономике, многие предприятия закрылись. Зарплаты многих местных работников до кризиса составляли около 200 долларов в месяц, а теперь они либо полностью потеряли доход, либо зарабатывают по несколько долларов.

«Санкции не смогли остановить российские авиакомпании»

Повсеместные полеты в любую точку планеты стали одним из величайших достижений XXI века. Однако сегодня авиация оказалась предметом политического торга, экономического давления и шантажа, пишет турецкое издание dikGAZETE.

Первой страной, которую Запад лишил доступа к новым самолетам и авиационным запчастям, стал Иран. Санкции были введены после Исламской революции 1979 года, но Иран до сих пор находит способы поддерживать свою авиацию, отмечает издание. Несмотря на санкции, введенные в отношении российской авиации, россияне тоже продолжают летать, подчеркнула dikGAZETE. Российские компании закупают технику в ОАЭ, Таджикистане, Киргизии, Китае и Иордании. Западные СМИ сообщали, что с мая 2022-го по июнь 2023 года российским авиакомпаниям было поставлено оборудование на сумму более 1,2 миллиарда долларов. Перевозчики РФ запасаются запчастями минимум на полгода вперед, что делает санкции все менее эффективными.