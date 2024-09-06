Кандидат в президенты Алжира выступил за сотрудничество с РФ

Кандидат на пост президента Алжира Абделали Хасани Шериф выразил желание укрепить связи с Россией. Лидер партии «Движение общества за мир» подчеркивает, что развитие российско-алжирских отношений должно основываться на дружеском диалоге, сообщают «Известия» со ссылкой на избирательный штаб политика.

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Шериф предлагает сосредоточиться на стратегическом партнерстве с Россией, выстраивая его через конструктивный диалог, что, по его мнению, поможет разрешить все вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Глава избирательного штаба «Движения общества за мир», депутат парламента Ахмад Садук, отметил, что это также должно включать в себя анализ исторических связей между двумя странами и продвижение общих интересов.

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Издание отмечает, что в области международных отношений Алжир сохраняет нейтралитет при взаимодействии с ведущими мировыми державами. При этом страна рассматривает присоединение к БРИКС как способ защиты ее национальных интересов и усиления влияния как в регионе, так и на глобальной арене. Президентские выборы в Алжире намечены на 7 сентября.

1 сентября президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Русеф объявила о том, что Алжир получил разрешение стать членом этой финансовой организации.

Ранее Алжир запросил заседание СБ ООН из-за новых рейдов Израиля в Палестине.