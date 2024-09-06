США призвали техгигантов помочь обеспечить доступ к VPN-сервисам в РФ

Белый дом направил обращение к ведущим технологическим компаниям с просьбой поддержать доступ к VPN-сервисам в России, Иране и других странах. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как информировала президент организации Open Technology Fund (OTF) Лора Каннингем, американские власти обратились к Google, Microsoft и Amazon с запросом на предоставление серверных мощностей для удовлетворения растущего интереса к VPN-приложениям, которые финансирует OTF.

VPN-сервисы стали массово «отказывать» в России

Каннингем подчеркнула, что OTF не может самостоятельно справиться с растущим давлением на VPN-сервисы, поддерживаемые Соединенными Штатами. Она отметила, что организациям нужны дополнительные ресурсы для создания возможностей доступа к этим приложениям в тех странах, где они подвергаются ограничениям или полностью запрещены. В этой связи американские власти выражают надежду, что крупные технологические компании откликнутся на призыв и окажут помощь в обеспечении доступа к VPN-сервисам для граждан России, Ирана и других государств.

В августе российские пользователи отметили проблемы в работе ряда VPN-сервисов в случае использования их бесплатной версии. Речь идет о сервисах VPN Free Unlimited, PureVPN и ряда других из топ-100 магазинов мобильных приложений.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки Wi-Fi-роутера с предустановленным VPN.