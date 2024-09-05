Макрон назначил нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны Мишеля Барнье, консервативного политика, который в 2004-2005 годах был главой МИД страны. Об этом сообщает BFMTV.

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Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство». Новому премьеру предстоит иметь дело с разделенным на три партии Национальным собранием, в котором ни у одной из политических сил нет «ни малейшего большинства», отмечает BFMTV.

На недавних выборах во французский парламент первое место занял левый альянс «Новый народный фронт», а партии Макрона досталось второе место. Премьер-министр страны Габриэль Атталь 8 июля подал в отставку, чтобы в стране сформировали новое правительство с новым премьером.

Макрон не сразу принял отставку Атталя, а когда все-таки согласовал ее, не назначил нового премьера. Все это время в правительстве Франции продолжались переговоры о кандидатуре премьера, но согласия сторонам достичь не удавалось.

Чтобы эффективно управлять страной, Барнье придется добиться успеха в построении коалиций, подчеркивает BFMTV. Ранее политик занимал пост вице-председателя Европейской Народной Партии (EPP) в Европарламенте. Это правоцентристская партия, ее членом также является глава Европарламента Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Барнье был еврокомиссаром по внутренней торговле.