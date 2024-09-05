Чем известен новый глава МИД Украины Андрей Сибига?

Верховная рада утвердила бывшего первого заместителя главы МИД Украины Андрея Сибиги новым министром иностранных дел. Что известно о новом главе украинского внешнеполитического ведомства — в материале «Рамблера».

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Верховная рада Украины утвердила отставку Дмитрия Кулебы, который занимал пост главы МИД Украины с 4 марта 2020 года. За это решение проголосовали 240 парламентариев. Владимир Зеленский назвал причиной отставки Кулебы его недостаточно активную работу по поставкам оружия.

Также украинский парламент проголосовал за назначение на пост министра иностранных дел Андрея Сибиги. Это решение поддержали 258 депутатов. Кандидатуру Сибиги, который ранее работал в офисе президента Украины, внес Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

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Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в Зборове. Он окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Сибига получил образование по специальностям «международные отношения», «переводчик английского языка» и «правоведение», пишет «Коммерсант».

В 1997 начал работу в Министерстве иностранных дел Украины. Сначала работал атташе, третьим секретарем, вторым секретарем отдела государственно-правовых вопросов договорно-правового управления. Затем был первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Польше. С 2008 по 2012 год занимал должность советника-посланника посольства Украины в Польше. А в 2016-2021 годах являлся послом в Турции.

31 мая 2021 года стал заместителем руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. На этой должности он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

Пост первого замглавы МИД Андрей Сибига занял лишь 12 апреля. Украинские СМИ тогда обратили внимание на то, что его могли перевести в МИД, чтобы в перспективе заменить Дмитрия Кулебу, напоминает ТАСС.

«Через неделю после назначения Сибига подписал вызвавшее большой резонанс распоряжение о приостановке оказание консульских услуг украинцам призывного возраста, находящимся за границей», - пишет издание.

В июне дипломат посетил Пекин, где встретился со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем. А накануне конференции по Украине в Швейцарии дипломат вел переговоры с Индией, добиваясь привлечения ее на сторону Киева.

Напомним, что 22 апреля украинские СМИ сообщили о предписании МИД Украины приостановить оказание консульских услуг украинцам призывного возраста, находящимся за границей, за исключением оформления документов для возвращения на родину. На следующий день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лично отдал такое распоряжение. Он подчеркнул, что «сидящие за границей» украинские граждане призывного возраста не имеют право на получение услуг от государства, которое не хотят защищать.

15-16 июня в Швейцарии прошел «мирный саммит» по Украине. В нем приняли участие представители более 90 стран и ряда международных организаций, при этом Россию на конференцию не пригласили. Не было в Бургенштоке и президента США Джо Байдена, а также председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силва. Ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, ЮАР, Ватикан, отказались подписать итоговое коммюнике.