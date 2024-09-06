Санду обратилась с предостережением к православной церкви

Президент Молдавии Майя Санду попросила священников не принимать участие в деятельности, которая может привести к «дестабилизации ситуации в стране» накануне выборов главы государства. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее около 300 священников Православной церкви Молдавии приняли участие в паломничестве по святыням России в августе и сентябре.

Комментируя это, Санду призвала священников не принимать участие в деятельности, дестабилизирующей страну, потому что «такие действия наказываются по закону».

«Я призываю их держаться подальше от политики и позволить гражданам выбирать, что они думают. Пусть они занимаются продвижением христианской нравственности и способствуют миру в нашем обществе. Это мой призыв, и я надеюсь, что его услышит как можно больше священников», — сказала она.

Санду раскритиковали за курс на разрыв с Россией

Напомним, что Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья.