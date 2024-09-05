Си Цзиньпин пообещал профессионально подготовить 6 тысяч военных Африки

Китай предоставит странам Африки поддержку в области профессиональной подготовки, организует обучение 6 тыс. военнослужащих и 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов стран региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай обеспечит подготовку 6 тыс. военнослужащих и 1 тыс. правоохранителей из Африки. Мы пригласим 500 молодых офицеров из региона посетить нашу страну", - сообщил он, выступая на церемонии открытия Девятого саммита Форума китайско-африканского сотрудничества (ФКАС).

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Как уточнил Си Цзиньпин, эта программа будет осуществляться в соответствии с китайской глобальной инициативой о глобальной безопасности. По его словам, на реализацию указанного проекта Китай выделит 1 млрд юаней ($140 млн).

"Китай и африканская сторона будут проводить совместные учения, тренировки и патрулирование, мероприятие "Африка без мин", - добавил председатель КНР.

ФКАС проводится Китаем и африканскими государствами с 2000 года. Он поочередно проходит в Пекине и в столице одной из стран Черного континента - это важная платформа, способствующая укреплению экономического, политического и культурного влияния КНР в Африке. Одна из ключевых задач мероприятия - продвижение проектов инициативы "Один пояс - один путь". Седьмой форум проходил в китайской столице в сентябре 2018 года, а восьмой состоялся в ноябре 2021 года в Дакаре.