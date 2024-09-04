Минфин США ввел санкции против RT и Симоньян

Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly и главного редактора Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба американского министерства финансов.

Новые санкции США затронули и других топ-менеджеров RT. Кроме того, американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT., а также объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США.

Штаты ввели ограничения против 10 лиц и 2 организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.

23 августа США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, включая Азию, Европу и Ближний Восток. Под ограничения подпали люди и компании, которые создавали товары и услуги, позволяющие России поддерживать военные действия и обходить санкции.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в свою очередь, ввело санкции против российских финансово-технологических компаний для ограничения использования Россией доступа к международной финансовой системе, уточняется в заявлении министерства.

В реестр физлиц были внесены 34 россиянина, включая сына министра обороны РФ Павла Белоусова и гендиректора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова. Более того, США ввели санкции против 46 китайских компаний и одного гражданина Китая.