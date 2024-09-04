Лукашенко помиловал десятки осужденных

Глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за «преступления протестной направленности». Об этом сообщается на сайте белорусского президента.

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В сообщении подчеркивается, что решение Лукашенко - «гуманный жест в отношении этих людей». Помилование даст им «шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе».

В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство из них - родители несовершеннолетних и малолетних детей. Имена помилованных в пресс-службе Лукашенко не уточнили. Там отметили, что все эти люди подали ходатайства о помиловании, признали вину, «искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни». МВД обеспечит «контроль за правопослушным поведением» этих людей после их освобождения.

Первую группу из 30 осужденных Лукашенко помиловал в середине августа. Их имена также не разглашались. Белорусские СМИ сообщали, что помилованы были в основном тяжелобольные заключенные.