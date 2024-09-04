Зеленский объяснил отставки министров

Владимир Зеленский связал серию отставок в правительстве Украины с тем, что осень 2024 года будет «крайне важной» для Киева. Об этом Зеленский рассказал в очередном обращении.

Ранее в отставку подали шесть украинских министров - глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьеры Ирина Верещук и Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец и министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны», - так эти отставки объяснил Зеленский.

Он добавил, что хочет усилить «некоторые направления в правительстве». Также Зеленский анонсировал изменения в своем офисе. Он заявил, что рассчитывает на «несколько иной вес отдельных направлений внешней и внутренней политики» Украины.

Глава МИД Украины подал в отставку

Зеленский подчеркнул, что на Украине необходимо наращивать оборонное производство, в том числе привлекая инвестиции ее партнеров. Также он заявил, что правительство должно усилить работу с НАТО и заниматься «реальными переговорами» с ЕС о членстве.