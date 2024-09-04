Глава МИД Украины подал в отставку

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом утром 4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил на своих страницах в соцсетях.

Накануне, 3 сентября, украинские СМИ сообщили о планах Владимира Зеленского отправить Кулебу в отставку. Наиболее вероятным преемником Кулебы был назван первый заместитель главы МИД Андрей Сибига. Еще весной СМИ писали, что офис Зеленского «недоволен дипломатической службой».

«В Верховную раду поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», - сообщил Стефанчук.

Ранее в отставку подали пять украинских министров. Свои посты покинут вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер Ирина Верещук, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец и министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Зеленский заявил, что «осень будет крайне важной для Украины», поэтому власти решили усилить некоторые направления в правительстве.