Венесуэла поблагодарила МИД России за солидарность

Правительство Венесуэлы поблагодарило официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову за выражение позиции по аресту властями США президентского самолета.

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"От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим официального представителя МИД РФ Марию Захарову за ее решительное осуждение нового неоколониального шага США, которые похитили венесуэльский президентский самолет. Мы также ценим поддержку требования народа и правительства Венесуэлы вернуть украденное у венесуэльского государства и защиты нашего суверенитета", - написал в Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Захарова 3 сентября заявила, что Россия поддерживает законные требования Венесуэлы к США о возвращении украденного самолета президента. Она также назвала действия Вашингтона очередным проявлением полного пренебрежения международно-правовыми нормами.

2 сентября США арестовали в Доминиканской Республике самолет Мадуро и переправили его в штат Флорида. Как утверждает американское Министерство юстиции, воздушное судно было приобретено с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. МИД Венесуэлы назвал этот шаг пиратством.