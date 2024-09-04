США предъявили руководству ХАМАС обвинения в убийстве американских граждан

США предъявили новому главе политбюро ХАМАС Яхье Синвару и другим высокопоставленным членам радикального палестинского движения обвинения в убийстве американских граждан во время проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные во вторник в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.

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Среди обвиняемых также глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака, глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль, заместитель командующего боевым крылом движения - группировкой "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Марван Исса, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф и бывший глава политбюро движения Исмаил Хания, который был убит в Тегеране в июле.

Им предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в терроризме, сговоре с целью убийства граждан США и сговоре с целью применения оружия массового поражения, повлекшего за собой гибель людей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.