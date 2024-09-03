Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Встреча прошла в Киеве. Помимо Гросси и Зеленского на встрече также присутствовали представители украинской атомной и энергетической отрасли. Во время разговора присутствующие подняли тему Курской АЭС. Как заявил Гросси, ситуация на ней остается рискованной.

«Я думаю, что всегда существует риск, когда существует вероятность нападения на атомную электростанцию», — заявил он.

Ранее Гросси посетил Запорожскую АЭС.