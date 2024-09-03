США готовят санкции против 15 венесуэльских чиновников

Соединенные Штаты ведут подготовку новых санкций против венесуэльских граждан, связанных с президентом республики Николасом Мадуро. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

© РИА Новости

По его сведениям, ограничительные меры Минфина США будут направлены против 15 человек. По версии ведомства, они препятствовали проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле. Среди тех, кто подпадет под санкции, числятся сотрудники избирательных органов, разведки и судов.

Вашингтон может объявить о новых рестрикциях уже на этой неделе, уточнило агентство.

2 сентября США арестовали в Доминиканской Республике самолет Мадуро и переправили его в штат Флорида. МИД Венесуэлы назвал этот шаг пиратством.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет республики после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% граждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса - 43,18%. Верховный суд после анализа избирательных материалов подтвердил верность этих результатов. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах.