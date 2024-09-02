Папа Римский Франциск отправился в Азию

Папа Римский Франциск отправился в свою 45-ю по счету зарубежную апостольскую поездку по странам Юго-Восточной Азии и Океании. Нынешнее путешествие будет самым длинным по продолжительности (12 дней) и преодоленным расстояниям (более 32 тыс. км) для 87-летнего понтифика. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Как сообщает агентство ANSA, глава Римско-католической церкви посещает очень разнообразные страны. Поездка начнется с визита в Индонезию, где проживает наибольшее в мире число мусульман (87% из более чем 270 млн населения), при этом католиков насчитывается всего 3% (еще 7% исповедуют протестантизм).

После заезда в Папуа - Новую Гвинею Папа Римский окажется в одной из самых маленьких католических стран - Восточном Тиморе (98% католиков на 1,5 млн населения). Франциск с самого начала своего понтификата заявлял о желании охватить "маленькие страны, а также небольшие католические общины, церкви на периферии". Кроме того, как отмечает агентство, в этом регионе сохраняются большие перспективы для роста католицизма и евангелизации.

В Джакарте верховный имам и Папа Римский собираются подписать совместный документ, ставший продолжением декларации о человеческом братстве, впервые подписанной главой Римско-католической церкви и представителями ислама в Абу-Даби в 2019 году. Межрелигиозный диалог станет одной из тем поездки, как и другая близкая Франциску проблема климатических изменений, негативным последствиям которых особо подвержены страны региона. Как уточняет канал RAI News 24, Джакарта считается одним из самых загрязненных городов планеты.

Франциск завершит поездку в Сингапуре, ставшем символом глобального финансового мира и технологий будущего. Кроме того, там проживает большое число выходцев из Китая, с которым Папа Римский стремится установить тесный диалог.

Примечательно, что впервые в Индонезии побывал еще Папа Павел VI (1897-1978) в 1970 году. Тогда как Иоанн Павел II в разные годы посещал все четыре страны в период с 1984 по 1989 годы. Франциск из стран восточного полушария ездил на Филиппины и Шри-Ланку, Мьянму и Бангладеш, Таиланд и Японию, а также Южную Корею на Дни азиатской католической молодежи.