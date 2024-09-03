У Турции есть право решать, к каким блокам присоединяться. Данная страна продолжает оставаться кандидатом на вступление в Европейский союз, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на сообщения о планах Анкары вступить в БРИКС. По словам Стано, Турция, «как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество».

Он обратил внимание на действие общего таможенного союза между Евросоюзом и Турцией. Также Стано указал на «хорошие и очень выгодные» для Анкары отношения в сфере торговли.

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О том, что Турция осуществила подачу заявки на вступление в БРИКС, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечалось, что данный шаг - стремление турецкой стороны усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися государствами.