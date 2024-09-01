Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует на выборах в ландтаг (земельный парламент) в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ, набирая 30,5% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные телеканалом ARD после закрытия избирательных участков.

АдГ впервые в своей истории занимает первое место на земельных выборах ФРГ. На втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,5% голосов. Третью строку занимает партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), лидер которой выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву. Она заручилась поддержкой 16% избирателей.

Далее следует Левая партия (ЛП) с 12,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца набирает лишь 7%. "Зеленые" получают только 4%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 1,3%, они не проходят в земельный парламент, поскольку не преодолевают барьер в 5%. В ландтаге Тюрингии выступающие против поставок оружия Киеву АдГ и BSW занимают больше мест (45), чем ЛП, ХДС и СДПГ (43).

Выборы в Саксонии

На земельных выборах в Саксонии АдГ (30%) с небольшим отставанием занимает второе место после ХДС (31,5%), партия Вагенкнехт - третье (12%). СДПГ набирает лишь 8,5%, "зеленые" - 5,5%. Левая партия и Свободная демократическая партия получают меньше 5% и не проходят в земельный парламент. В ландтаге Саксонии АдГ и BSW занимают на двоих 57 мест, ХДС, СДПГ и "зеленые" - 63.

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Выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии являются серьезным испытанием для правящей в ФРГ коалиции (СДПГ, "зеленые" и СвДП) ввиду ее катастрофически низкого рейтинга. Голосование рассматривается как важный индикатор настроений населения в восточногерманских регионах. Лидер BSW Сара Вагенкнехт ранее заявила, что ее партия пойдет на участие в региональном правительстве только в случае отказа потенциальных партнеров от поставок оружия Украине и размещения в ФРГ американских дальнобойных ракет. АдГ с самого начала специальной военной операции РФ выступала против санкций и военной поддержки Киева. Успех "Альтернативы для Германии" и партии Вагенкнехт в Саксонии и Тюрингии, безусловно, не будет способствовать усилению позиций сторонников поставок оружия Украине и отказа от дипломатического урегулирования конфликта.