В Венесуэле 12 часов отсутствовали электроснабжение и связь

Электроснабжение, интернет и мобильная связь в Венесуэле были практически полностью отключены в течение 12 часов. К настоящему времени они начали восстанавливаться.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Как сообщает газета El Nacional, первые сообщения об отключениях электроэнергии и связи появились ранним утром в пятницу. Полное или частичное отключение произошло в 23 штатах и столичном округе. Власти Венесуэлы считают причиной таких проблем саботаж со стороны оппозиции, в этот раз, в частности, в свете ее обвинений в подтасовке результатов президентских выборов, которые прошли в стране в конце июля и на которых победил Николас Мадуро. Сам Мадуро назвал в своем телеграм-канале ситуацию с электроснабжением "отчаянным нападением фашизма" и "преступной атакой", пообещав преодолеть сложности.

Днем в пятницу глава МВД Венесуэлы Дьосдадо Кабельо в эфире телеканала VTV сообщил, что "сеть стала восстанавливаться". На данный момент от местных жителей поступают сообщения, что ситуация нормализуется.

По данным El Nacional, в последнее десятилетие проблема отключений света и связи возникает довольно часто во всей Венесуэле. Местные власти считают ее причиной попытки оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране, однако эксперты часто видят в этом главным образом экономические мотивы, в частности нехватку инвестиций в энергетический сектор.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за действующего президента Николаса Мадуро проголосовали 51,95% граждан, за его основного соперника, кандидата от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа - 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. На следующий день в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. По данным властей Венесуэлы, за поджоги и другие правонарушения были задержаны более 2 200 участников беспорядков.

С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа. Ряд государств не признали переизбрание действующего президента, среди них Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили.