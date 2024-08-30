В Индии сообщили об окончании непрерывного диалога с Пакистаном

Эпоха непрерывного диалога Индии и Пакистана завершилась. Об этом на закрытом частном мероприятии в Нью-Дели заявил глава министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар, передает индийский телеканал NDTV.

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"Эра непрерывного диалога с Пакистаном закончена. Действия всегда имеют последствия", - сказал он, указав, что речь идет о действиях Пакистана в связи с ситуацией в Джамму и Кашмире.

Джайшанкар отвечал на вопрос аудитории о ситуации в двусторонних отношениях из-за предполагаемой поддержкой Пакистаном террористических актов против Индии в этом регионе, являющимся предметом многолетнего территориального конфликта.

При этом министр подчеркнул, что государства все равно будут контактировать.

"Мы не пассивны, и что независимо от того, примут ли события положительное или негативное направление, мы будем реагировать", - добавил глава МИД.

В комментарии NDTV к размещенной видеозаписи говорится, что заявление Джайшанкара может стать поворотным моментом в отношениях Индии и Пакистана на ближайший временной период.

До этого в Индии обвинили Пакистан в причастности к протестам в Бангладеш.