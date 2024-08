Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своей новой книге сообщил, что "хорошо ладил" с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего срока на посту главы государства. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу политика.

"Владимир [Путин] - сильный человек, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили!" - написал Трамп под фотографией с российским президентом в своей новой книге "Спасти Америку", которая должна поступить в продажу в США 3 сентября.

Политик также вновь выступил с утверждением, что Россия никогда бы не начала операцию в отношении Украины, если бы он был главой государства.

Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. За свою жизнь республиканец выпустил более десятка книг, самая известная из которых "Искусство заключать сделки" (The Art of the Deal, 1987) была написана в соавторстве с журналистом Тони Шварцем. После публикации она продержалась в списке бестселлеров газеты The New York Times более трех месяцев, всего было продано более 1 млн экземпляров.