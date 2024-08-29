В ЕС проигнорировали одно требование фон дер Ляйен

Страны Европейского союза (ЕС) проигнорировали требование председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о введении гендерной квоты, предполагающей распределение высших должностей в Брюсселе поровну между женщинами и мужчинами.

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Об этом сообщает Handelsblatt.

«Страны ЕС проигнорировали требование фон дер Ляйен, а подавляющее большинство из них хотят отправить мужчин в Брюссель. Только четыре страны — Хорватия, Финляндия, Швеция и Испания — пока предложили женщину на пост нового комиссара ЕС», — передает издание.

Авторы материала отмечают, что такое поведение правительств стран Евросоюза демонстрирует «беспрецедентный уровень неуважения» к главе ЕК.

Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый срок

18 июля фон дер Ляйен была переизбрана на пост главы Еврокомиссии. При вступлении на пост, она заявила, двумя кандидатами в новый состав европейского органа исполнительной власти от каждой страны ЕС должны стать мужчина и женщина.