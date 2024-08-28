Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил Владимира Зеленского с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером, отметив схожесть их «последних дней». Об этом эксперт сказал в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Он отметил, что перед самоубийством Гитлер был «сильно оторван от реальности» и проводил дни в бункере. Зеленский поступает схожим образом.

«Например, утверждая, что факты победы есть там, где их на самом деле нет», — сказал Джонсон.

В качестве примера сходства экс-аналитик указал на то, что в последние годы своей жизни лидер Третьего рейха, как и Зеленский, приказывал людям то, что они не в силах были сделать. По мнению Джонсона, украинский политик «не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя», а пагубные пристрастия явно влияют на его суждения.

Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план «победы Украины». Он утверждает, что в нем есть «мощный пакет принуждения России» к окончанию конфликта «дипломатическим путем». Он собирается предоставить документ в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.