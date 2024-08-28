Камала Харрис даст первое интервью в статусе кандидата в президенты

Кандидат на пост главы государства от Демократической партии США Камала Харрис даст свое первое интервью после ее официального номинирования на национальном съезде демократов. Однако вести беседу с журналистом CNN она будет не одна, а со своим напарником по президентской гонке Тимом Уолцем.

Как указывает CNN, это станет первым интервью для Харрис с тех пор, как президент США Джо Байден отказался баллотироваться на второй срок. Ожидается, что беседа с журналистом телеканала будет показана в четверг вечером.

При этом Харрис неоднократно подвергалась критике со стороны ее соперников от Республиканской партии из-за отсутствия интервью или формального общения с прессой. В ответ она пообещала провести беседу с журналистами "до конца месяца".

CNN пишет, что интервью предоставит Харрис первый шанс прояснить свою позицию по различным внутренним и внешним вопросам во время предвыборной кампании. При этом, подчеркивает телеканал, вероятно, она сможет объяснить, чем ее точка зрения отличается от взглядов Байдена.

Отмечается, что в интервью будет участвовать и губернатор Миннесоты Тим Уолц, которого Харрис выбрала в качестве своего партнера. Как указывает CNN, предыдущие крупные беседы с журналистами представляли для Харрис проблему.

Ранее кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Харрис не способна отвечать на сложные вопросы или общаться с американским народом, если рядом нет телесуфлера.