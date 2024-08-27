Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с американским бизнесменом, филантропом, главой сети Фондов «Открытое общество» Александром Соросом. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом, филантропом, главой сети Фондов «Открытое общество» Александром Соросом», — говорится в сообщении.

Как заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Фонд Сороса финансирует транспортировку отработавшего ядерного топлива через территорию Польши и Румынии на Украину. Руководит этим процессом Ермак.

Также главу офиса президента уличили в участии в коррупционной схеме по покупке земли в Одесской области на границе с Румынией. По информации источника издания Hromadske, организация «Потоки», которая принадлежит олигарху Вадиму Ермолаеву, незаконно приобрела у Одесской областной военной администрации шесть гектаров на берегу Дуная. При этом ему запрещено проводить сделки с землей.