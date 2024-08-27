Мэр Парижа вновь искупалась в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене за день до старта летних Паралимпийских игр 2024 года.

В июле Идальго уже проводила заплыв в реке в столице Франции перед началом Олимпиады.

— Со следующего года купание в Сене станет обязательным атрибутом парижского лета! А через несколько дней спортсмены‑паралимпийцы будут нырять в Сену для участия в паратриатлоне! — написала Идальго в социальной сети, опубликовав видео заплыва.

На Играх в Париже некоторые атлеты раскритиковали организаторов из‑за низкого качества воды в Сене. СМИ сообщали о появлении у триатлонистов симптомов кишечной палочки и других болезней после соревнований. Также ряд тренировок был перенесен из‑за превышения допустимого уровня энтерококковой инфекции в воде.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году указом префекта, в частности, из‑за стремительно ухудшающегося качества воды. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, на работы по очистке Сены затрачено более 1,5 миллиардов евро.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде можно будет посмотреть на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.