Лукашенко обрадовался книгам

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили учебное пособие по философии и новый учебник истории в ходе Республиканского педсовета. Об этом сообщает издание БЕЛТА.

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«Это настоящий подарок! Спасибо вам большое, не зря пришел», — поблагодарил Лукашенко министра образования Белоруссии Андрея Иванца.

Министр ответил на критику Лукашенко, что в учебниках информация не написана на нормальном и доступном для учащихся языке. «Вы не раз подчеркивали, что учебник по истории в первую очередь должен быть образцом», — обратился Иванец к президенту.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подарил Александру Лукашенко в ходе его государственного визита двух коней. Им дали клички Мир и Хутки.