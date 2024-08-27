Киев намерен купить ядерные реакторы российского производства

Власти Украины намерены приобрести у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства, несмотря на критику депутатов, чтобы выдержать, возможно, «самую тяжелую зиму в истории». Об этом заявил Politico министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По его словам, сейчас энергетическая система Украины выдерживает давление прежде всего благодаря атомной энергетике и в преддверии зимы «нужно больше генерации».

«Мы понимаем, что любой ядерный проект занимает годы, поэтому нам нужно начинать как можно быстрее, особенно в этой ситуации, когда у нас уже построено и готово здание», - пояснил он, говоря о планах по расширению Хмельницкой АЭС на западе Украины.

При этом депутаты Рады задались вопросом, смогут ли законсервированные реакторы, купленные Болгарией более десяти лет назад, быстро быть введены в эксплуатацию, и не лучше ли потратить средства на возобновляемые источники энергии, отмечает издание.

Галущенко признал, что планы правительства вызвали критику со стороны парламентариев, и пообещал переубедить Раду.

«Мы продолжаем работу с парламентом по принятию этого закона, потому что это очень важный для нас проект. Я уверен, что парламент примет закон», - подчеркнул он.

Министр энергетики Украины также предупредил, что страна сейчас «находится накануне, возможно, самой тяжелой зимы в истории».

26 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Одессе и других городах. Министр энергетики Украины в своих соцсетях подтвердил, что ситуация с подачей электроэнергии в стране сложная.

При этом еще до этого удара в Financial Times вышла статья, рассказавшая об уничтожении более чем половины энергетики Украины. FT отмечала, что для восстановления энергосистемы в стране пришлось вдвое поднять тарифы на свет. Также газета рассказала со ссылкой на украинских экспертов, что в начале 2025 года свет населению Украины будут давать на два - четыре часа в сутки, если энергосистему не удастся восстановить. После чего власти Украины обвинили британское издание в работе на Россию.