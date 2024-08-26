Моди и Байден обсудили ситуацию на Украине и в Бангладеш

Ситуацию на Украине и положение в Бангладеш обсудили по телефону премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом Моди написал на своей странице в соцсети Х.

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«У нас состоялся подробный обмен мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине», — написал премьер.

По его словам, он выразил «полную поддержку Индией скорейшего восстановлению мира и стабильности».

При обсуждении ситуации в Бангладеш Моди подчеркнул необходимость скорейшего возвращения страны к нормальной жизни и «обеспечения безопасности меньшинств, особенно индусов».

23 августа Моди побывал на Украине с первым визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину «историческим моментом», по его словам, стороны имеют много вопросов для сотрудничества. Во время визита Моди заявил, что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира в стране.