Винница осталась без воды

Все водопроводные станции Винницы перестали работать, сообщает компания "Винницаоблводоканал".

"Из-за аварийных перебоев с электроснабжением имеем остановку водопроводных станций города. К сожалению, всех, включая центральную станцию Винницы", - говорится в сообщении компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Отмечается, что бригады ремонтников выехали в город "спускать воздух и открывать запорную арматуру".

"Во всем городе может наблюдаться отсутствие воды либо пониженное давление в системе", - добавили в компании.

Когда будет возобновлено водоснабжение, не указывается.

Утром сообщалось о взрывах в регионе и о повреждении объектов критической инфраструктуры.

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По данным Госстата Украины, в 2003 году в Виннице проживали 370 тыс. человек, в Винницкой агломерации - более 650 тыс. человек.