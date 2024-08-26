Макрон прокомментировал задержание Павла Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Макрона, арест Дурова не является политическим решением. Он также добавил, что Франция остается «глубоко привержена» принципам свободы слова, инновациям и «духу предпринимательства», а ее судебная система полностью независима.

«В государстве, где действует принцип верховенства закона, свободы поддерживаются в рамках закона как в социальных сетях, так и в реальной жизни, чтобы защищать граждан и уважать их основные права. Судебная система, действуя полностью независимо, должна обеспечивать соблюдение закона. Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение по этому вопросу должны вынести судьи», — написал Макрон.

24 августа Павел Дуров был задержан полицией в аэропорту Франции Ле-Бурже. По версии обвинения, разработчик является соучастником преступной деятельности, которая ведется в Telegram, поскольку Дуров отказывается сотрудничать с властями и недостаточной модерирует каналы в мессенджере. По предъявленным обвинениям Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.