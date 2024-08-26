Внук де Голля прокомментировал арест Дурова

Арест сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является актом информационной войны. Об этом заявил внук генераля Шарля де Голля — Пьер де Голль, передает ТАСС.

Он отметил, что обстоятельства ареста Дурова «неясны», однако «очевидно, что его цель — удушить альтернативное средство информации, которое насчитывает почти миллиард пользователей».

«Последние события показывают, насколько мы сейчас имеем дело с информационной войной», — добавил де Голль на пресс-конференции ТАСС, посвященной истории освобождения Парижа от нацистской оккупации.

Также он напомнил, что в декабре 2023 года Европейская комиссия создала министерство правды. По мнению де Голля, это означает, что все, что «не соответствует европейским ценностям будет подвергаться остракизму и санкциям».