ЕК отказалась комментировать задержание Дурова

Еврокомиссия отказалась от комментариев в связи с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, назвав произошедшее национальным расследованием.

"Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям", - заявила пресс-служба Еврокомиссии.

Ранее источник ТАСС в юридических кругах в Брюсселе заявил, что задержание Дурова соответствует "духу и принципам" Акта о цифровых услугах ЕС, который предполагает ответственность интернет-платформы за размещенный на ней контент.