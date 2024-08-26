Экс-посол Индии в РФ объяснил визит Моди на Украину

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев на прошлой неделе вовсе не означает, что Индия отворачивается от России, как это полагают в некоторых западных СМИ.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС известный индийский дипломат, экс-посол в Москве (2011-2013) и бывший председатель Консультативного комитета Совета ООН по правам человека Аджай Малхотра.

"Визит премьер-министра Моди на Украину не является сигналом того, что Индия отворачивается от России", - сказал Малхотра. "Связи Индии с Россией и с Украиной с самого начала находились на совершенно разных уровнях. Наша дружба с Россией имеет давнюю историю, а наше партнерство с ней является стратегическим и глубоко укорененным. В отношении Украины это гораздо менее очевидно", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Нью-Дели заинтересован в сотрудничестве с Украиной в определенных секторах и намерен поддерживать с ней открытые и дружественные каналы связи.

"Это становится еще более актуальным, поскольку Индия последовательно поддерживает мир и диалог для разрешения украинского кризиса, и такой подход также мотивирует этот визит", - указал Малхотра.

Экс-посол подчеркнул, что Индия - не только вновь восходящая держава во все более многополярном мире, но и важный лидер глобального Юга, где многие страны сталкиваются с проблемами продовольствия, здравоохранения и энергетики, "в некоторых случаях возникшими из-за украинского кризиса". Поэтому Индия обсуждала вопросы мирного разрешения этого кризиса.

Белый дом сдержанно отозвался о миротворческих усилиях Моди по Украине

"В целом недавнее взаимодействие Индии с Украиной следует рассматривать через такую призму и не следует его неправильно истолковывать или переиначивать", - подчеркнул собеседник агентства.

Моди посетил в Киев 23 августа с визитом, который стал первым для главы индийского правительства с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.